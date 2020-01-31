فيروس “كورونا”.. تعرف على أعراضه وكيفية الوقاية منه

2020/01/31 | 16:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة في وقت تتزايد أرقام الإصابة بفيروس كورونا، وسرعة انتشاره خارج حدود الصين، بات الوضع يثير قلقا دوليا، دفع منظمة الصحة العالمية، لدق ناقوس الخطر، وإعلان حالة الطوارئ على الصعيد الدولي.قرار اتخذته المنظمة بعد تريثها، لمعرفة انتقال الفيروس من شخص لآخر في دول عدة.حيث تزداد الإجراءات الاحترازية التي يتخذها الناس خوفا […]

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