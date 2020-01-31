اعمار جسر تحويلة سامراء بعد تفجيره من قبل تنظيم داعش الإرهابي | تقرير

2020/01/31 | 16:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يشهد جسر تحويله سامراء الذي يربط العاصمة بغداد بالمحافظة الشمالية نسب انجاز كبيرة في اعادة اعماره بعد ان فجره تنظيم داعش فيما يرى مراقبون ان هذا الجسر سينشط الحركة الاقتصادية في تلك المناطق.

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