بالصور.. متظاهرون في التحرير يرفعون لافتات ضد تولي الكاظمي رئاسة الحكومة المؤقتة

2020/01/31 | 16:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد عبر متظاهرون في ساحة التحرير، اليوم الجمعة، عن رفضهم المرشح لتولي رئاسة الحكومة المقبلة مصطفى الكاظمي، خلفاً لعادل عبد المهدي.وجاء رفض المتظاهرين للكاظمي، من خلال وضع ملصقات بأحجام متفاوتة على الجدران وعربات التكتك تحمل صوره، وكتب عليها عبارات رفض لترشيحه كرئيس للحكومة المقبلة.واتهم المتظاهرون الكاظمي، في احدى الملصقات، بـ”مسؤوليته عن […]

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