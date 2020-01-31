شرطة أربيل: القبض على عصابة للسرقة مؤلفة من7 أشخاص

2020/01/31 | 16:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مديرية شرطة محافظة أربيل، عن اعتقال أفراد عصابة متخصصة بالسرقة، مؤلفة من سبعة أشخاص.

وأوضحت المديرية في بيان، انها تمكنت ومن خلال المعلومات التي تلقتها، وإجراء التحريات والاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة، تمكنت من الكشف عن هويات المتهمين والقاء القبض عليهم، وضبط العجلات المستخدمة في تنفيذ الجرائم، بعد تلقيها معلومات عن قيامهم بسرقة ثلاثة مولدات كهرباء، مشيرة الى إحالة جميع المتهمين الى الجهات القضائية، التي قررت توقيفهم وفق المادة اربعمئة وثلاث واربعين من قانون العقوبات.

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