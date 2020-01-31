نائب عن نينوى: خطاب المرجعية أعطى تفويضا لرئيس الجمهورية لاختيار رئيس الحكومة

2020/01/31 | 16:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصف النائب عن محافظة نينوى احمد الجبوري، الجمعة، خطاب المرجعية الدينية، بأنه تفويض مشروط لرئيس الجمهورية، لاختيار رئيس جديد للحكومة.

وأوضح الجبوري في تغريدة على تويتر، ان المرجعية فوضت الرئيس برهم صالح والنواب الذين يلتزمون بتوجيهاتها، باختيار رئيس لحكومة انتقالية، تحضر لانتخابات مبكرة، وليس لإكمال المدة المتبقية للحكومة الحالية، مضيفا ان عمل البرنامج الحكومي الانتقالي سيكون التحضير لانتخابات نزيهة مبكرة، يشارك فيها جميع الشعب العراقي.

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