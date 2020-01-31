خروج تظاهرات حاشدة وسط عمان تنديدا بـ”صفقة القرن”

2020/01/31 | 17:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة خرجت تظاهرات في العاصمة الأردنية عمان اليوم، تنديدا ورفضا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، والتي باتت تعرف بـ”صفقة القرن”.وانطلقت بعد صلاة ظهر اليوم الجمعة، مسيرة حاشدة من أمام المسجد الحسيني الكبير في “وسط البلد” في عمان، حيث ردد المتظاهرون هتافات “تؤكد على وحدة الأردن وفلسطين وشعبيهما”، وأن […]

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