تنفيذ حكم الحبس بحق مريم حسين في دبي

2020/01/31 | 17:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة).. أعلن الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، عن القبض على الفنانة المغربية مريم حسين لتنفيذ الحكم الصادر بحقها من محكمة دبي بالحبس شهرًا يليها الإبعاد عن دولة الإمارات.وقال الجسمي في مقطع فيديو بثه عبر حسابه على موقع ”تويتر“، إن مريم حسين أصبحت في عهدة الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية والعقابية بدبي لتنفيذ الحكم الصادر بحقها، مردفًا: […]

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