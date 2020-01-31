خبير عراقي يقرع جرس الإنذار .. “كورونا” على الأبواب

2020/01/31 | 17:06 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



حذر البايلوجي العراقي المقيم في الصين، زياد طارق من دخول فايروس كورونا إلى البلاد في ظل الإجراءات الم...

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