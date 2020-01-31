تعرف على قائمة المنتخب الوطني بمواجهة فيتنام وهونغ كونغ

2020/01/31 | 17:06 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف المدير الفني للمنتخب الوطني، ستريشكو كاتانيتش، عن قائمته الاولية المتضمنة (٣٤) لاعبا تمهيدا لمواجهتي فيتنام وهونغ كونغ.

وذكر مصدر لـ"الغد برس" ان "القائمة الاولية التي تم تحديدها شملت كل من: جلال حسن، محمد حميد، فهد طالب، علي كاظم، محمد صالح، ضرغام اسماعيل، علي عدنان ، حسن رعد ، مصطفى محمد جبر، مصطفى محمد الازيرج، احمد ابراهيم، ريبين سولاقا، سعد ناطق، علي فائز، ميثم جبار، علاء مهاوي، فرانس بطرس، امجد عطوان، صفاء هادي، بشار رسن، محمد قاسم، محمد رضا ، محمد مزهر ابراهيم بايش، حسين علي، محمد داوود، همام طارق، اشرف عبد الكريم، مازن فياض، مهند علي ، علاء عباس، علاء عبدالزهرة، ايمن حسين ومحمد قاسم نصيف".

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