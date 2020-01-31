منتخب السلة يشارك في بطولة الملك عبدالله

2020/01/31 | 17:06 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن منتخبنا الوطني بكرة السلة مشاركته في بطولة الملك عبدلله الثاني.

وستقام البطولة في الاردن من تاريخ 10 - 14 / 2 / 2020، وستكون بمشاركة منتخبات ( البحرين، لبنان، الاردن وسوريا).

وتاتي هذه البطولة قبل خوض تصفيات كاس اسيا وأيضا تصفيات كاس العالم.

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