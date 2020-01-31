كاتانيتش يستدعي

2020/01/31 | 17:06 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداعلن مدرب منتخبنا الوطني كاتانيش، اليوم الجمعة، قائمة اللاعبين المستدعاة لمباراة فيتنام الودية وهونغ كونغ لتصفيات كاس العالم نهاية شهر اذار المقبل .وضمت 34 لاعبا لغرض استحصال التأشيرة إلى الدولتين أعلاه على ان يتم تحديد 23 لاعبا منها لخوض هاتين المباراتين وهم جلال حسن ومحمد حميد وفهد طالب ومحمد صالح وعلي كاظم لحراسة المرمى وضرغام اسماعيل وعلي عدنان ومصطفى محمد معن وحسن رائد وعلي فايز واحمد ابراهيم وريبين سولاقا وسعد ناطق وميثم جبار وعلاء مهاوي ومصطفى محمد جبر وفرانس بطرس للدفاع وامجد عطوان وصفاء هادي وبشار رسن ومحمد رضا ومحمد قاسم ومحمد مزهر وابراهيم بايش وحسين علي ومحمد داود ومازن فياض وهمام طارق وشريف عبد الكاظم لخط الوسط ومهند علي وعلاء عباس وعلاء عبد الزهرة وايمن حسين و"هداف الاولمبي محمد قاسم نصيف" للهجوم.

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