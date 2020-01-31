مواجهات صعبة لريال مدريد وبرشلونة في ربع نهائي كأس اسبانيا

2020/01/31 | 17:06 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةأسفرت قرعة الدور ربع النهائي من كأس ملك إسبانيا، التي أجريت عصر اليوم الجمعة، عن مواجهتين متوازنتين لريال مدريد وبرشلونة ويلتقي ريال مدريد على ملعبه "سانتياغو برنابيو" نظيره ريال سوسيداد، فيما يحل برشلونة ضيفا على أتلتيك بيلباو في ملعبه "سان ماميس".ويلتقي غرناطة أمام فالنسيا على ملعب "لوس كارمينيس"، فيما يحل فياريال ضيفا على ميرانديس القادم من دوري الدرجة الثانيةومن المقرر أن تقام المباريات في الأسبوع المقبل أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، على أن تقام قرعة الدور نصف النهائي بين الفرق المتأهلة، يوم الجمعة المقبل.يذكر أنه اعتبارا من الدور نصف النهائي ستقام مباراتا مسابقة كأس ملك إسبانيا بنظام الذهاب والإياب

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