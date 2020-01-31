صالح محمد العراقي: ساحة التحرير تجمعنا

2020/01/31 | 17:06 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: أعلن صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر أن ساحة التحرير ستجمع المتظاهرين المطالبين بالاصلاح.وقال العراقي في جواب على احد اتباع التيار الصدري، بشأن التحرك الفوري الى ساحة التحرير، بعد دعوة الصدر الى التظاهرات … Readmore

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