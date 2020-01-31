2020/01/31 | 17:12 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدرب المنتخب الوطني كاتانيش يختار 34 لاعباً لمباراة فيتنام الودية وهونغ كونغ لتصفيات كاس العالم نهاية شهر اذار القادم لغرض استحصال التأشيرة إلى الدولتين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدرب المنتخب الوطني كاتانيش يختار 34 لاعباً لمباراة فيتنام الودية وهونغ كونغ لتصفيات كاس العالم نهاية شهر اذار القادم لغرض استحصال التأشيرة إلى الدولتين) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدرب المنتخب الوطني كاتانيش يختار 34 لاعباً لمباراة فيتنام الودية وهونغ كونغ لتصفيات كاس العالم نهاية شهر اذار القادم لغرض استحصال التأشيرة إلى الدولتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).