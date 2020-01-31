السيد الصدر ينتقد الفشل بتشكيل حكومة غير جدلية ويدعو لتظاهرة حاشدة في بغداد

2020/01/31 | 17:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتقد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، فشل السياسيين بتشكيل حكومة غير جدلية، والمماطلة في تحقيق مطالب المتظاهرين المشروعة.

ورأى السيد الصدر في بيان، أن عدم تنفيذ هذه المطالب يتطلب تجديدا للثورة الإصلاحية، حيث دعا لتظاهرة شعبية سلمية حاشدة في بغداد، كونها مركزا للقرار للضغط على الساسة بتشكيل الحكومة وفق تطلعات المرجعية والشعب، والتحضير لاعتصامات سلمية حاشدة قرب المنطقة الخضراء، وبالتنسيق مع القوات الأمنية الوطنية، ملوحا باتخاذ خطوات تصعيدية شعبية أخرى.

وطالب من يلبي هذا النداء بالانضباط والسلمية، وعدم قطع الطرق، وغلق المؤسسات التعليمية والخدمية، مخاطبا أنصاره بأن كل من في ساحات الاحتجاجات هم اخوتهم فلا تتفرقوا على الإطلاق لا بهتاف ولا قول ولا فعل، مشددا على ضرورة ترديد شعار الشعب يريد إنقاذ الوطن، مضيفا أنه يريد انقاذ البلد لا إحراقه بحسب البيان.

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