2020/01/31 | 17:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف زعيم ائتلاف الوطنية أياد علاوي، عن مباحثات عراقية عربية أوروبية خلال الفترة المقبلة بشأن الأحداث الراهنة في العراق والمنطقة.

وقال علاوي في تغريدة على حسابه بتويتر، إنه بصفته كنائب أول لمجلس العلاقات العربية الدولية، فستكون التطورات الخطيرة التي يشهدها العراق وتشهدها المنطقة في صلب اجتماعات المجلس المقبلة.

ولفت الى أنه سيجري سلسلة لقاءات واجتماعات في دول عربية مختلفة، مضيفا انه تسلم دعوة من البرلمان الأوروبي لزيارته برفقة بعض السياسيين الوطنيين لشرح حقيقة الأوضاع في البلاد والمنطقة.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علاوي: سنجري مباحثات عراقية عربية أوروبية حول الأوضاع الخطيرة في البلاد والمنطقة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علاوي: سنجري مباحثات عراقية عربية أوروبية حول الأوضاع الخطيرة في البلاد والمنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).