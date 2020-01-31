الخارجية الإيرانية تدين إدراج صالحي على لائحة العقوبات الأميركية

2020/01/31 | 17:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أدانت الخارجية الإيرانية، إدراج الولايات المتحدة رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية علي أكبر صالحي، على قائمة المشمولين بالعقوبات الأميركية.

وأكد المتحدث باسم الخارجية عباس موسوي في تصريح، ان القرار الأميركي أحادي الجانب وغير قانوني، على حد تعبيره، ولم يكن الأول الذي تتخذه واشنطن تجاه العلماء النوويين الإيرانيين، متهما الإدارة الأميركية باللجوء الى ما وصفه بالخطوات الساذجة والحمقاء، بغية حرف الرأي العام عن التطورات الداخلية في أميركا، والناجمة عن إجراءات مساءلة ترمب، والفشل المبكر لصفقة القرن.

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