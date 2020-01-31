أمطار وثلوج بصحبة منخفض قطبي متوجه إلى عدة مناطق في العراق

2020/01/31 | 17:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشف المتنبئ الجوي نائل العلي، عن قدوم منخفض جوي ذو تأثيرات قطبية يؤثر على المناطق الشمالية خلال اليوم الجمعة وينتهي فجر غد السبت تدريجيا.وقال العلي في تدوينة تابعتها “يس عراق”، إن “أمطارا متوسطة إلى غزيرة على مناطق الموصل واربيل والسليمانية وكركوك ودهوك وتساقط الثلوج ابتداء من الليلة على مناطق السليمانية ودهوك […]

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