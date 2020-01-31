محمد توفيق علاوي يبدي استعداده للتخلي عن جنسيته الثانية امتثالا لرغبة المتظاهرين

2020/01/31 | 17:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

امتثالا لمطلب الجماهير في رفض مزدوجي الجنسية من تولي منصب رئاسة الوزراء.

تعهد محمد توفيق علاوي خلال تدوينة على صفحته الرسمية في الفيسبوك، بالتخلي عن جنسيته الثانية في حال تم تكليفه لتولي منصب رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا أنه لا يطلب من أي حزب سياسي أو أية كتلة سياسية بترشيحه للمنصب، إلا أنه يطالبهم بعدم عرقلة ترشيحه لهذا المنصب، والاستجابة لرغبة المواطنين العراقيين، ومن يمثلهم في ساحات الاعتصام.

كما طالب الأحزاب والكتل السياسية بعدم الوقوف عائقا أمام تشكيل الحكومة التي لن تكون حكومة محاصصة حزبية، بل حكومة من المستقلين الاكفاء والنزيهين مع مشاركة البعض من المتظاهرين السلميين على مستوى الوزراء او دون ذلك.

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