صور : ورق كرنب وقشر برتقال.. صينيون يرتدون أشياءً غريبة للنجاة من كورونا

2020/01/31 | 17:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / يشتد البلاء على الصينيين بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا، فمع زيادة الطلب على الأقنعة الواقية (الماسكات) في الصين أصبح الحصول عليها ليس بالأمر اليسير لقلة توافرها.قام المواطنون الصينيون اليائسون غير القادرين على شراء أقنعة الوجه بنشر قشور الفاكهة وخوذات الزجاجة البلاستيكية للحماية من فيروس كورونا القاتل.تعمل الشركات على العمل الإضافي لتزويد […]

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