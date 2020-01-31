الفتح: المرشح لرئاسة الحكومة يجب أن يكون غير جدلي وينال توافق القوى السياسية

2020/01/31 | 17:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أعلن رئيس كتلة السند الوطني، النائب أحمد الأسد، اليوم الجمعة، عن عدم وجود مرشح لائتلاف الفتح لشغل منصب رئاسة الحكومة، مؤكداً القبول بأي مرشح غير جدلي ينال توافق القوى السياسية.وقال الأسدي في تغريدة على تويتر تابعتها وكالة “العهد نيوز” “ليس لدينا مرشح لرئاسة الحكومة ولكننا نقبل بالمرشح غير الجدلي الذي تتوفر […]

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