كاتانيتش يعلن قائمة الوطني الأولية لموقعة وهونغ كونغ

2020/01/31 | 17:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدرب منتخبنا الوطني كاتانيش قائمة اللاعبين المستدعاة لمباراة فيتنام الودية وهونغ كونغ لتصفيات كاس العالم نهاية شهر اذار القادم.

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