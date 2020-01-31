“مادلين طبر” تغيب عن دراما رمضان 2020 وتستعد لفيلمين

2020/01/31 | 17:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت الفنانة اللبنانية مادلين طبر ، الغياب عن المشاركة فى دراما رمضان المقبل، بسبب عدم عثورها على الدور الذى تتطلع إليه فى هذه الفترة، حيث اعتذرت عن أكثر من عمل عرض عليها خلال الفترة الماضية، مفضلة التركيز فى السينما هذا العام، حيث تستعد لفيلمين جديدين الأول تعاقدت عليه والثانى وافقت على المشاركة به ومن المقرر […]

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