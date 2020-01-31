صالح العراقي: شدوا الرحال الان الى ساحة التحرير وليس غدا

2020/01/31 | 17:54 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، ان التوجه لساحة التحرير يوم الان وليس غدا.

وقال العراقي ردا على سؤال بشأن توجه أتباع التيار الصدري الى التحرير "شدوا الرحال، الان الان وليس غدا".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، دعا اليوم الى تظاهرة كبرى لتحقيق مطالب المتظاهرين، ومن ثم يليها التحضير لاعتصام قرب المنطقة الخضراء.

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