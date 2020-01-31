تاج السر عثمان - مواصلة الثورة وتصحيح مسارها

2020/01/31 | 17:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #تاج_السر_عثمان ما وصلنا اليه من تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية ، بطء في تصفية التمكين ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الانسانية والقصاص للشهداء، استمرار الفتنة القبلية في الشرق ودارفور وجنوب كردفان ، وانقلات الأمن في المدن، المحاصصات التي جرت في السيادي والوزاري والخدمة المدنية ومحاولة تكراره في الولاة باستبعاد وقود الثورة من الأقاليم والنساء، تأخير تشكيل المجلس التشريعي ، استمرار اسلوب ومنهج النظام البائد ف......

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