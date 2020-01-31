راصد جوي: مدن البلاد تستعد غدا لاستقبال موجة برد تركية

2020/01/31 | 17:55 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن الراصد الجوي، علي جابر الزيادي، اليوم الجمعة، أن مدن البلاد تستعد غدا لاستقبال موجة برد قادمة من دولة تركيا.

وقال الزيادي، لـ"الغد برس"، أن "إنخفاض ملحوظ تستعد له مدن البلاد بسبب تأثير دخول جبهة هوائية باردة تبدأ تدريجيا منتصف الليلة وصباح يوم غد السبت قادمة من جنوب غرب تركيا"، لافتا إلى أن " هذه الكتلة الهوائية تؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة بشكل حاد بعدما كانت الأجواء دافئه خلال اليومين الماضيين واليوم".

وبين، أن "التوقعات تشير إلى ان تسجل درجة الحرارة في بغداد والمدن المجاورة لها ديالى الأنبار كربلاء بابل درجة عظمى نحو (١٥/مئوية) وكذلك تنخفض إلى (١١/مئوية) في الموصل كركوك وأقل في أربيل السليمانية".

وأضاف،" فيما تبلغ درجة الحرارة في البصرة وميسان (١٨/مئوية) وأقل في مدن الفرات الأوسط تستمر هكذا الاجواء مقاربة ليوم الأحد والاثنين المقبلين".

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