اجتماعات مستمرة للأحزاب الكردستانية للتباحث حول مستجدات الأوضاع في العراق | تقرير

2020/01/31 | 17:55 - المصدر: قناة التغيير

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استمرار اجتماعات الاحزاب الكردستانية في كركوك للتباحث حول اخر المستجدات على الساحة السياسية العراقية بشكل عام وكركوك بشكل خاص..



الاجتماعات حملت عدة محاور أبرزها التعيينات ومشاكل الاراضي الزراعية .

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