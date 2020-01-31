مصدر أمني لـ”العهد نيوز” وفاة طفلتين وإصابة أخرى جراء حرق خيمة للنازحين شرقي الرمادي

2020/01/31 | 17:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: الأنبار اعلن مصدر امني في قيادة شرطة محافظة الانبار، اليوم الجمعة، عن وفاة طفلتين واصابة اخرى جراء احتراق خيمة للنازحين شرقي مدينة الرمادي.وقال المصدر في حديث لوكالة “العهد نيوز” إن ” خيمة لأسرة مكونه من 7 اشخاص احترقت بصورة مفاجئة داخل مخيمات الحبانية شرقي مدينة الرمادي، مما ادى الى وفاة طفلتين واصابة […]

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