وزارة الدفاع تنشر قائمة بأسماء الموظفين المعينين(الوجبة 3) 2020

2020/01/31 | 17:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أعلنت وزارة الدفاع عن اسماء الوجبة الثالثة من الموظفين المعينين بموجب كتب مكتب رئيس الوزراء إليك قائمة بأسماء الموظفين المعينين بموجب كتب مكتب رئيس الوزراء والمؤشرين بأمرة المديرية العامة للأفراد والمنسب نقلهم الى الوحدات الخاصة بكل منهم (الوجبة الثالثة).يتم التحاقهم الى الوحدات المؤشرة ازائهم اعتباراً من 1 شباط 2020 والوزارة مستمرة بإصدار […]

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