روسيا تبدأ إجلاء رعاياها من الصين

2020/01/31 | 18:00 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الجمعة، إن روسيا ستبدأ في إجلاء رعايها من الصين، بدءا من غدا السبت 1 فبراير/شباط عبر نقاط التفتيش في مدينة بريموري الصينية.

بغداد اليوم- بغداد

علق المستشار العسكري لزعيم التيار الصدر، ابو دعاء العيساوي، الجمعة (31 كانون الثاني 2020)، على التظاهرات التي دعا لها زعيم التيار، مقتدى الصدر، في ساحة التحرير، والمناطق القريبة من المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وقال العيساوي في

بغداد اليوم- بغداد

وجهت صفحة صالح محمد العراقي، المقربة من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الجمعة، أنصار التيار الى التوجه الى ساحة التحرير.

وفي معرض رده على سؤال وجه له بخصوص، موعد التوجه الى ساحات الاحتجاج وساحة التحرير، قال صالح محمد العراق

بغداد اليوم _ متابعة

بعد أكثر من ثلاث سنوات من الانقسامات والتقلبات، تصبح بريطانيا مساء اليوم الجمعة (31 كانون الثاني 2020) أول دولة تغادر الاتحاد الأوروبي.

ولن يؤدي هذا الخروج مباشرة إلى تغييرات كبرى ملموسة باستثناء العودة إلى جواز

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