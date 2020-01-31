فرنسا.. فيروس

2020/01/31 | 18:00 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أدى تسجيل 6 إصابات بفيروس "كورونا" الجديد في فرنسا، إلى ظهور موجة من التصرفات والتعليق...





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