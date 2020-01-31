2020/01/31 | 18:00 - المصدر: بغداد اليوم
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أدى تسجيل 6 إصابات بفيروس "كورونا" الجديد في فرنسا، إلى ظهور موجة من التصرفات والتعليق...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
فرنسا.. فيروس "كورونا" الجديد يؤجج العنصرية ضد الآسيويين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - متابعة
أدى تسجيل 6 إصابات بفيروس "كورونا" الجديد في فرنسا، إلى ظهور موجة من التصرفات والتعليق...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
فرنسا.. فيروس "كورونا" الجديد يؤجج العنصرية ضد الآسيويين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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