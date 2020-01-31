إيطاليا تعلن الطوارئ وتسجيل إصابات جديدة في بريطانيا وكوريا الجنوبية بكورونا الجديد

2020/01/31 | 18:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت السلطات الإيطالية، حالة الطوارئ في البلاد، لمواجهة مخاطر فيروس كورونا الجديد.

وأعلنت الحكومة الإيطالية، إيقاف الرحلات الجوية القادمة من الصين، بعد تسجيل إصابتين بالفيروس في العاصمة روما، لشخصين تبين انهما قاما بزيارة الصين في وقت سابق.

و كشفت بريطانيا عن تسجيل إصابتين جديدتين بالفيروس، فيما أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل أربع حالات جديدة، في وقت قررت فيه سنغافورة، إلغاء جميع الرحلات القادمة من الصين، في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار عدوى الفيروس.

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