مقرب من الصدر : ساحة التحرير تجمعنا وشدوا الرحال إليها الآن وليس غدا

2020/01/31 | 18:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشر صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر عبارة “التحرير تجمعنا” على صفحته في الفيسبوك.

جاء ذلك في معرض رده على سؤال لأحد اتباع التيار الصدري بشأن الخروج الحاشد الى ساحة التحرير الذي دعا إليه السيد الصدر، هل يبدأ بشكل فوري؟.

وأضاف في إجابة أخرى بشأن التوجه الى ساحة التحرير، قائلا: شدوا الرحال الآن الآن وليس غدا.

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