أسماء المقبولين بتعيينات دائرة الصحة بغداد (الوجبة الرابعة) 2020

2020/01/31 | 18:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / اعلنت دائرة الصحة بغداد /الرصافة عن أسماء المقبولين بالتعيينات و نظرا لإكمال اجراءات التعيين للمتقدمين على الدرجات الوظيفية في دائرة صحة بغداد-الرصافة ندرج أسماء المقبولين بالتعيين حسب العناوين الوظيفية لغرض إكمال مستمسكات التعيين المطلوبة و حسب التواريخ المذكورة أسفله: الإثنين 05/02/2020 الحرفيين الوثائق المطلوبة: 01-الجنسية 02-الشهادة الجنسية (أو البطاقة الموحدة) 03-بطاقة السكن و […]

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