نجوم الكرة يصطدمون بضبابية المشهد الكروي وآلية الدوري “المؤجل”

2020/01/31 | 18:08 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



ألقى توقف الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، بظلاله على الاندية واللاعبين، في وقت خشي الكثير من المعن...

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