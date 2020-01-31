بالصورة.. متظاهرو بابل يوجهون رسالة الى الامم المتحدة

2020/01/31 | 18:08 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادوجه متظاهرو محافظة بابل، اليوم الجمعة، رسالة الى الامم المتحدة والاتحاد الاوربي مطالبين اياهم بحماية المحتجين العراقين وايقاف نزيف الدماء.

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