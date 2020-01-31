متظاهرو الكوت ينقلون احتجاجاتهم الى

2020/01/31 | 18:08 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادتوافد المئات من المتظاهرين في محافظة واسط، عصر اليوم الجمعة، على شارع النسيج في مدينة الكوت، للمطالبة بضرورة استماع الحكومة لمطالبهم والعمل على تنفيذها بشكل كامل.وذكر مراسل "كلكامش برس" ان المتظاهرين توافدوا على شارع النسيج وسط مدينة الكوت، واكدوا على ضرورة محاسبة كل المسؤولين عن استهداف المتظاهرين بالقوة وتقديمهم الى العدالة كما دعوا جميع المتظاهرين الى اتباع الطرق السلمية في التعبير وضبط النفس وعدم التقرب الى المؤسسات العامة والخاصة.يذكر ان شارع النسيج وسط مدينة الكوت ، وهذه المرة الاولى التي يتم فيها نقل مسيرات المحتجين من ساحة العامل الى الشارع الاطول في المدينة.

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