2020/01/31 | 18:08 - المصدر: دواروز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العثور على عبوات ناسفة داخل جامع في الموصل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع دواروز الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/31 | 18:08.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع دواروز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على عبوات ناسفة داخل جامع في الموصل) نشر أولاً على موقع (دواروز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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