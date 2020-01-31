9 قوانين تنتظر الحسم في الفصل التشريعي المقبل للبرلمان

2020/01/31 | 18:09 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادتنتظر 9 قوانين هامة الفصل التشريعي لمجلس النواب لحسها، حيث تتضمن القائمة عدد من القوانين الجدلية.وأفادت تقارير برلمانية، اليوم الجمعة، اطلعت عليها "كلكامش برس" بأن التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014، وقانون التعديل الأول لقانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 وقانون الضمان الصحي تعد أبرز القوانين التي تم إرجاؤها الى الفصل التشريعي المقبل.ونوهت إلى أن الترحيل جاء نتيجة ضيق الوقت وعدم إنجازها مع قصر عمر الفصل التشريعي الحالي للبرلمان.ومن المقرر أن يقرأ مجلس النواب ويصوت على جملة من القوانين، مثل حرية التعبير، ومعادلة الشهادات والدرجات العلمية، والاتحادات الرياضية، وقانون الأندية الرياضية، وإيجار الأراضي الزراعية، إضافة الى التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006 المعدل.وأشارت التقارير، إلى مقترح لتمديد الفصل التشريعي المنتهي شهراً آخر، على أن تقتصر الجلسات على منح الثقة في حال حسم ملف تشكيل الحكومة الجديدة وقانون الموازنة العامة.

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