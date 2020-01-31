عبد المهدي مُنفصماً

2020/01/31 | 18:12 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي وجيـه لعلّ واحدةً من أبرز لحظات احتجاجات تشرين هو ظهور شاب متظاهر ليقول جملةً مُختزَلةً بليغةً للغاية: “أقولُ له: أريد وطناً، يقول لي: مُنحة!”، في إشارة إلى محاولة تهدئة […]

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