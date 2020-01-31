بسبب هذا الفيديو.. غضبٌ شعبي من قائد (قوٖة الصدمة) في البصرة

2020/01/31 | 18:12 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق ما زال قائد #قوة_الصدمة في محافظة #البصرة #علي_مشاري، يتصدّر المشهد في المحافظة، منذ شن قواته هجوماً على خِيام معتصمي البصرة وحرقها ومحاولتها فض الساحات التي يحتج فيها […]

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