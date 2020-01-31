إصابة عشرات الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي على الضفة الغربية

2020/01/31 | 18:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة أصيب عشرات الفلسطينيين برصاص وغاز الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، في مواجهات اندلعت في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.صرح الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان مقتضب: “أصيب 48 مواطنا فلسطينيا بجروح مختلفة برصاص وغاز قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي قمعت التظاهرات السلمية في مدن وقرى الضفة الغربية”.وكان مئات الفلسطينيين قد خرجوا في […]

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