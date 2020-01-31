موقف السيناتور الكساندر يضعف آمال الديمقراطيين بإطالة أمد المحكمة

2020/01/31 | 18:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شهدت إجراءات محاكمة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، متغيرات جديدة على خلفية موقف السيناتور الجمهوري لامار الكساندر.

وأبدى النائب عن ولاية تنيسي في بيان، معارضته استدعاء مزيد من الشهود في محاكمة الإقالة، معللا ذلك بأن الدستور لا يمنح مجلس الشيوخ سلطة عزل الرئيس من منصبه، وحظره من اقتراع هذا العام لمجرد تصرفات غير ملائمة، مضيفا ان تدخل المسؤولين المنتخبين بشكل غير مناسب في مثل هذه التحقيقات، يقوض مبدأ المساواة والعدالة بموجب القانون، في خطورة أدت الى تضاؤل آمال الديمقراطيين في إطالة أمد المحاكمة والاستماع الى عدد أكبر من الشهود.

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