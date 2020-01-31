2020/01/31 | 18:16 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل يقلب الطاولة على الشرطة ويتغلب عليه بثلاثة اشواط مقابل أثنين بواقع (23-25) (16-25) (25-22) (25-10) (15-10)

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اربيل يقلب الطاولة على الشرطة ويتغلب عليه بثلاثة اشواط مقابل أثنين بواقع (23-25) (16-25) (25-22) (25-10) (15-10)) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اربيل يقلب الطاولة على الشرطة ويتغلب عليه بثلاثة اشواط مقابل أثنين بواقع (23-25) (16-25) (25-22) (25-10) (15-10)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).