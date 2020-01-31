نائب: الأزمة لن تنتهي باختيار بديل لعبد المهدي.. اعادة هيكلة العملية السياسية هو الحل

2020/01/31 | 18:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

رأى عضو تحالف القوى العراقية، النائب احمد مظهر الجبوري، الجمعة، الأزمة لن تنتهي باختيار بديل لرئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي.

وقال الجبوري في حديث لـ(بغداد اليوم) ان "أزمة العراق الراهنة، ناجمة عن تراكمات واخطاء مستمرة منذ 2003 والحل هو هيكلية العملية السياسية برمتها، والذهاب الى انتخابات مبكرة، تعطي للشعب بكل مكوناته فرصة تصويب العملية السياسية كيفما يراه وبحرية وشفافية خاصة بعدما أقر مجلس النواب قانوني الانتخابات والمفوضية".

واضاف، ان "ازمة ايجاد بديل لرئيس الوزراء المستقبل عادل عبد المهدي مستمرة منذ اسابيع طويلة، في ظل التجاذبات والتأخير الذي له تداعيات ومشاكل لا تحصى على الأرض"، لافتا الى ان "الازمة لن تنتهي باختيار بديل لعبد المهدي بل ستكون هناك ازمة اخرى تتمثل بتشكيل الكابينة الوزارية والتي ربما ستأخذ فترة أخرى".

وأشار الى ان "بر الامان للازمة العراقية، اجراء انتخابات مبكرة، وهذا الامر يمكن تحقيقه من خلال حكومة عبد المهدي، بالتحضير لها وبذلك نختصر وقتا وجهدا ونتفادى المزيد من الازمات، ونضع الشعب امام خياراته التي يؤمن بها من خلال اختيار ممثليه في مجلس النواب القادم".

وصوت مجلس النواب (1 كانون الأول 2019) على استقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي من منصبه، فيما ينص الدستور على تسمية بديله في غضون 15 يوماً، ومن ثم تشكيله الحكومة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً، وكلا التوقيتين الدستوريين انتهيا.

وكان رئيس الجمهورية برهم صالح قد وجه، الأربعاء (29 كانون الثاني 2020)، رسالة للقوى السياسية، بشأن تكليف رئيس الوزراء الجديد، هددهم فيها بتسمية من يراه مناسباً للمنصب، بحدود يوم السبت المقبل، إذا لم تتوصل القوى لمرشح جديد.

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الجمعة، إن روسيا ستبدأ في إجلاء رعايها من الصين، بدءا من غدا السبت 1 فبراير/شباط عبر نقاط التفتيش في مدينة بريموري الصينية.

بغداد اليوم- بغداد

علق المستشار العسكري لزعيم التيار الصدر، ابو دعاء العيساوي، الجمعة (31 كانون الثاني 2020)، على التظاهرات التي دعا لها زعيم التيار، مقتدى الصدر، في ساحة التحرير، والمناطق القريبة من المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وقال العيساوي في

بغداد اليوم- بغداد

وجهت صفحة صالح محمد العراقي، المقربة من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الجمعة، أنصار التيار الى التوجه الى ساحة التحرير.

وفي معرض رده على سؤال وجه له بخصوص، موعد التوجه الى ساحات الاحتجاج وساحة التحرير، قال صالح محمد العراق

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