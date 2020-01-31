السلطات الصحية ترفض الكشف عن المدينة البريطانية التي حدثت فيها اصابتان بفايروس كورونا

2020/01/31 | 18:20 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن,-(أ ف ب) – أعلن مسؤولون في قطاع الصحة البريطاني الجمعة أنه تم تسجل إصابتين بفيروس كورونا المستجد، في أولى الحالات المؤكدّة في البلاد منذ ظهر الوباء في الصين وبدأ بالانتشار على الصعيد العالمي هذا الشهر.وقال كبير الأطباء في بريطانيا كريس ويتي “يمكننا تأكيد أن نتائج (الفحوصات) التي أجريت لمريضين في بريطانيا ينتميان إلى […]

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