السيستاني يصعد الضغوط على الكتل السياسية والصدر إلى الاحتجاج مجدداً

2020/01/31 | 18:23 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصاعدت الضغوط على الطبقة السياسية العراقية الجمعة في مسألة تسمية رئيس جديد للوزراء، بعد خطبة شديدة اللهجة من المرجعية الدينية الشيعية العليا، ودعوة رجل الدين مقتدى الصدر أنصاره بالعودة مجدداً […]

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