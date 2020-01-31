2020/01/31 | 18:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العالم - العراق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيد مقتدى الصدر يدعو إلى محاكمة الفاسدين) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيد مقتدى الصدر يدعو إلى محاكمة الفاسدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).