2020/01/31 | 18:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الهلال يهزم أبها في الجولة 16 من الدوري السعودي للمحترفين وينفرد بصدارة الترتيب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهلال يقبل هدية ضمك ويتصدر الدوري السعودي) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهلال يقبل هدية ضمك ويتصدر الدوري السعودي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).