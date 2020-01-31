شاهد : “نانسي عجرم” تتجاوز أزمتها وتطرح كليب أغنية ” قلبى ياقلبى”

2020/01/31 | 18:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ طرحت المطربة اللبنانية نانسي عجرم ، منذ قليل ، كليب أغنيتها الجديدة “قلبى يا قلبى”، عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب .وتعد هذه الأغنية الأولى التى تطرحها عجرم ، بعد مرور أيام قليلة ، على قتيل فيلتها ، على يد زوجها فادى الهاشم ، والتى وجهت له تهمة القتل العمد ، […]

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